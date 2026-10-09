Названа причина развода Гарри и Меган Маркл: принц одним решением разрушил всё

Возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию не пошло на пользу их браку. Герцог и герцогиня Сассекские на грани развода. Близкий к паре человек раскрыл, что происходит между супругами.

Кризис возник из-за финансовых проблем и конфликтов с королевской семьей. Гарри ожидал, что в Британии его примут с распростертыми объятиями, но столкнулся с жесткой реальностью. Спустя почти два месяца после переезда из Калифорнии в Котсуолдс 42-летний Гарри и 45-летняя Меган с трудом справляются с требованиями новой жизни.

Попытки Гарри восстановить профессиональное положение и наладить отношения с Карлом III привели к тому, что Меган приходится заниматься воспитанием детей — семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет — одновременно с управлением собственным брендом As Ever.

Источник, знакомый с ситуацией в семье, заявил, что противоречащие друг другу приоритеты супругов создают серьёзное напряжение.

"Гарри и Меган начинают понимать, что желание вместе открыть новую главу жизни и способность действительно сделать эту новую главу успешной — совершенно разные вещи. Когда они впервые обсуждали возвращение в Великобританию, оптимизма было очень много, особенно со стороны Гарри. Он искренне верил, что они смогут создать здесь что-то финансово успешное, восстановить связи с частью его прежней жизни и дать детям чувство принадлежности к стране, в которой он вырос. Но реальность оказалась значительно сложнее, и это подсвечивает фундаментальные различия между супругами, доводя их брак до предела", — отметил инсайдер.

Именно Гарри был главной движущей силой переезда, поэтому он чувствует огромную ответственность и пытается доказать правильность этого решения. Принц понимает, что Меган отказалась от налаженного быта в Калифорнии. Но проблема заключается в том, что сын короля настолько поглощён стремлением доказать, что они приняли правильное решение, что ему уже трудно наслаждаться той самой жизнью, ради которой они переехали.

"По-настоящему тревожит, что у них не остается возможности вновь почувствовать близость друг с другом как муж и жена. В разговорах всё чаще преобладают рабочие вопросы — расписания, деловые решения, школьные дела, обязательства, связанные с поездками, и продолжающиеся трудности в отношениях с семьёй Гарри. Они уже очень давно просто не говорили друг с другом, как раньше", — поделился один из знакомых Сассекских, подчеркнув, что если так пойдет и дальше, развод неминуем.