"Тихо, без ссор и громких слов": Надежда Кадышева объявила, что любовь прошла

Певица Надежда Кадышева много лет состоит в браке с музыкантом Александром Костюком. Однако теперь артистка сообщила о расставании.

На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Надежды Кадышевой появилась важная новость. Певица обнародовала новую песню, которая называется "В твоих глазах не я". Композиция рассказывает о том, что любовь прошла.

"Тихо, без ссор и громких слов: один еще держится за общее прошлое, другой уже живет по-новому. Осень, дождь, желтые фонари и зеркало, в котором раньше отражались двое", - значится в описании свежей композиции.

Интересно, что эту песню Надежда Кадышева исполняет в дуэте с сыном Григорием.

Отметим, что Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

В шоу-бизнесе говорят, что на летних корпоративах ценник "Золотого кольца" вырос до 20-25 миллионов рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника.

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