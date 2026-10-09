Кремль: Российские дипломаты займутся защитой задержанного в Черногории Звинчука

Задержание автора Telegram-канала "Рыбарь" прокомментировал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил, что защитой Михаила Звинчука займутся российские дипломаты. Они будут выяснять причины, по которым в отношении россиянина были приняты такие шаги, и будут защищать его права – как и любого другого российского гражданина, заявил представитель Кремля.

Автора Telegram-канала "Рыбарь", его жену Валерию и троих членов команды задержали в Черногории в городе Рисан 9 октября. В Лондоне и Вашингтоне блогера подозревают в операциях по информационному влиянию. Звинчук приехал в Черногорию, чтобы снять фильм о переходе Черногории к визовым правилам Европейского союза, передает РИА Новости.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич ранее высказался о задержании Звинчука. Он заявил, что государство таким образом отстаивает свои национальные интересы. Тем временем в России говорят об объявленной в Европе охоте на россиян. Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, арестовать могут любого, если он говорит правду о Западе и Украине.