Зеленский пожаловался на ситуацию в энергетике после ударов ВС России

Энергетическая инфраструктура Украины получила множество повреждений в результате ударов. Это касается энергосети и объектов передачи электричества, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как написал Зеленский в Telegram-канале, повреждений много. Министерство иностранных дел республики готовит обращения к странам Запада о помощи и потребностях в ПВО.

Как сообщалось ранее, в результате ударов, которые наносят ВС России в последние дни, украинская столица погрузилась во тьму. Не работают линии метро. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам покинуть город и рассмотреть вариант временного переезда.