Рыдающая мама Жанны Фриске сделала шокирующие заявление о Шепелеве и Платоне

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Певица несколько лет боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили исполнительницу хита "Малинки" на Николо-Архангельском кладбище, родители и сестра очень часто приходят на ее могилу.

При этом сын артистки Платон, как уверяет семья Жанны, никогда не был на Николо-Архангельском кладбище. Якобы Дмитрий Шепелев опасается, что мальчик там случайно встретится с бабушкой и дедушкой.

Когда сын артистки был совсем маленьким, Ольга Фриске, мама Жанны, была самым близким для Платона человеком. Артистка проходила лечение от рака, летала в Америку, а мальчик оставался с бабушкой. Внук обожал Ольгу Фриске, они проводил много времени вместе. Но после смерти Жанны ее последний возлюбленный Дмитрий Шепелев забрал сына и семья Фриске больше не видела мальчика.

Ольга стала гостьей шоу Николая Цискаридзе "Сегодня вечером" и сделала шокирующее заявление. По ее словам, от Платона скрывают все, что касается семьи его мамы. Шепелев лично контролирует, чтобы сын не получил информацию о бабушке и дедушке.

"Там от него закрывают все программы, все новости, если где-то говорят о маме, а уж тем более о дедушке с бабушкой. Дай Бог дожить, увидеть. Может быть, поймет, что есть люди, которые любят его и ухаживали за ним", — со слезами на глазах сказала Ольга Фриске.

Владимир Борисович, папа Жанны, неоднократно обращался к Шепелеву и лично, и через СМИ, с просьбой дать возможность увидеть внука. Родственники обещали переписать на Платона квартиру на Фрунзенской набережной, если только Дмитрий отпустит мальчика на встречу. Но телеведущий ни разу не вышел на связь.

"Хочу, чтобы Платон увидел эту квартиру и узнал, какой была его мама. Чтобы он гордился ей. Как я, когда каждый раз смотрю, и горжусь, что у меня сестра. Про подружек Жанны хочу ему рассказать, чтобы он всех увидел, со всеми пообщался, чтобы они рассказали ему про Жанну", — добавила сестра певицы Наталья, также появившаяся в студии.