Пелагея впервые рассказала об отношениях с Телегиным: "Это была спланированная акция. Он был готов уходить"

Певица Пелагея впервые рассказала детали своего расставания с хоккеистом Иваном Телегиным. Кроме того, артистка констатировала, что к ней "прилетел бумеранг", но подчеркнула, что теперь с бывшей возлюбленной спортсмена поддерживает дружеские отношения.

Иван Телегин оставил Евгению Ноур спустя всего три месяца после рождения их сына. Хоккеист закрутил роман с певицей Пелагеей. В 2016 году влюбленные официально оформили отношения. В следующем году у них родилась дочь Таисия. Однако спустя четыре года Пелагея и Иван со скандалом расстались. Сейчас Телегин счастлив в новом браке.

"Не то, чтобы он променял меня на другую девушку. Он просто очень быстро начал встречаться с другой. Это правда. Измена была причиной, но не с ней. Был кто-то еще? Да. Поэтому мы разошлись", - поведала в интервью Лауре Джугелия Пелагея.

Она пояснила, что они "все были знакомы". "Там в целом большая компания родственников его нынешней супруги. У них были свои планы на все, что заработал Иван. Они свой план успешно реализовали", - заявила артистка.

Сама же Пелагея, по ее словам, не ожидала, что они с Иваном разойдутся. "Но там уже готовилась история с выводом средств, как потом стало понятно. Это была спланированная акция. Он был готов уходить", - отметила певица.

Артистка сообщила, что "не было шансов" сохранить отношения. "Так вот Господь устроил, что вот все произошло, я узнала… Он этой ситуацией воспользовался, и мы разошлись. Но мы должны были разойтись нормально!" - подчеркнула Пелагея.

Певица констатировала, что к ней прилетел бумеранг, однако она отметила, что не знала о своей функции разлучницы. Пелагея была уверена, что в момент их отношений Иван Телегин был уже свободен. Хоккеист же попросту скрыл от нее подробности расставания с Евгенией. Об этом она узнала уже от самой Ноур. Интересно, что сейчас Пелагея и Евгения дружат, а их дети общаются между собой.

"Это очень интересный, странный опыт. Я с этим распрощалась. И желаю всего самого наилучшего подальше… от меня", - заключила исполнительница.

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