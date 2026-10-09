Уиткофф и Кушнер получили наставления от Трампа перед встречей с делегацией Киева

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этой неделе получили инструкции от президента США Дональда Трампа. Американский лидер пояснил им, как вести переговоры с делегацией Киева по теме украинского урегулирования.

Как сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное официальное лицо, Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом, чтобы рассказать ему о своих предложениях. Также они хотели получить от американского лидера пояснения по поводу его видения ситуации.

Отмечается, что встреча прошла в преддверии стартующих в пятницу двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией в Майами. Во встрече с Кушнером и Уиткоффом участвовали также советник американского президента Майкл Нидем и глава Минфина Скотт Бессент, передает "Интерфакс".