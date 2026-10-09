Голикова: Россия вернулась к двойной индексации пенсий

В России после длительного перерыва вновь будет произведено две индексации пенсий в течение года. Об этом рассказала в пятницу, 9 октября, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, курирующей в кабмине социальный сектор, в 2027 году в бюджете Социального фонда впервые с 2019 года заложена двойная индексация пенсионных выплат.

Голикова уточнила, что 1 февраля пенсии проиндексируют по фактической инфляции 2026 года, а 1 апреля планируется индексация страховой части пенсии с учетом темпов роста фонда оплаты труда за 2026 год.

Политик заверила, что все социальные обязательства, которые государство приняло на себя, в полном объеме заложены в проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 904 рублей. Такая сумма сложится в результате двух индексаций. Увеличение социальной пенсии в среднем составит 1,1 тысячи рублей — выплата достигнет 17 585,69 рубля.

Между тем пенсионеров предупредили о риске лишиться социальной доплаты — она полагается тем, чья пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Эксперты пояснили, что при определении права пенсионера на доплату учитываются все его доходы. Подводным камнем могут оказаться проценты по банковским вкладам.