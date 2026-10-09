Покинувшая Россию Амалия Мордвинова голодает: "Как актриса Америке я не нужна"

Одна из самых ярких звезд кино 2000‑х Амалия Мордвинова на несколько лет пропала. Актриса уезжала в Индию, где писала стихи, потом перебралась в США. Сейчас она потихоньку возвращается в профессию. Уже вышла первая после перерыва работа Амалии — сериал "Подслушано в Выборге" Петра Тодоровского.

Едва завершились съемки, как Мордвинова снова покинула Россию. Последние 10 лет она живет в Нью‑Йорке с тремя дочками и сыном. Старшие дети актрисы уже работают в Штатах, а младшая учится, поэтому Амалия и мотается между континентами.

"Почему через день после завершения съемок я лечу в Америку, хотя в Москве у меня так много дел? Все просто. Младшая дочь Серафима очень скучает. Прямо плачет… Хотя она осталась с подругой-филиппинкой, ей очень одиноко. Несмотря на то что Серафиме 16 лет, она еще маленькая… Две старшие дочери у меня самостоятельные, а младшая - ребенок", — призналась актриса в беседе с "Экспресс газетой".

Найти достойную работу в США Мордвинова не смогла. За 10 лет в Америке она получила лишь одно предложение о съемках. И дело не в языковом барьере, Амалия уверяет, что уже давно избавилась от акцента и прекрасно говорит по-английски. По словам актрисы, продюсеры и режиссеры просто не хотят брать выходцев из России в свои проекты.

"Зачем им создавать себе ненужные сложности, когда их можно избежать. В Америке сотни тысяч своих актеров, с которыми не нужно мучиться, не нужно что-то преодолевать. Американский кинематограф не настроен на мучения", — пояснила Амалия.

Вместо того, чтобы пытаться покорить Голливуд Мордвинова просто вернулась в Россию. Актриса по-прежнему прекрасно выглядит, она полна сил и энергии, а значит новые роли еще обязательно будут. Амалия, кстати, раскрыла, в чем секрет ее красоты и молодости. Оказывается, живущая в США звезда кино голодает.

"Три дня в неделю я голодаю. Совсем ничего не ем. Делаю много физических и даже акробатических упражнений. Использую духовные практики, но уже не так неистово, как это было в Индии. Я веду более светский образ жизни", — объяснила актриса.