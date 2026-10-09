Зеленский устроил истерику Кличко из-за ситуации в Киеве

Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко. Глава киевского режима обвинил градоначальника в провале подготовки города к ударам по энергетике. Украинский лидер утверждает, что городские власти не предприняли почти никаких необходимых для обороны шагов.

Виталий Кличко ранее в интервью немецким СМИ заявил, что коррупция в окружении Владимира Зеленского отрицательно сказывается на обороноспособности Украины. По его словам, отношения с партнерами держатся на доверии и его ни в коем случае нельзя терять.

Украинские энергетики в четверг сообщили об аварийных отключениях электроснабжения в Киеве. В городе была приостановлена работа метро и наземного электротранспорта, пропал свет и в здании Верховной рады, в городе начался транспортный коллапс. Кличко призвал жителей украинской столицы покинуть город, передает РИА Новости.