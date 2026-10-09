Лукашенко подшутил над Пашиняном: "Будешь между"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутливой форме указал главе армянского правительства Николу Пашиняну его место, обыграв тему стремления Армении вступить в Евросоюз.

Во время фотосессии на саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Пашинян явился к месту съемки последним, когда остальные политики уже выстроились в шеренгу для фотографирования.

Место для Пашиняна осталось между президентами Беларуси и Азербайджана. Лукашенко, комментируя появление армянского премьера, заявил: "Никуда он от нас не денется. Будешь теперь между".

Ранее президент Беларуси попытался объяснить премьер-министру Армении бесперспективность попыток затащить страну в Евросоюз. Как указал Александр Лукашенко Николу Пашиняну, прежде чем стремиться в ЕС, армянским властям хорошо бы определиться, кому страна сможет продать свои коньяк, овощи и фрукты.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин скептически высказался о попытках Еревана сохранить членство в ЕАЭС, одновременно пытаясь продвинуться в процессе присоединения к Евросоюзу, поскольку "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится".