Турция передала властям России и Украины предложение о введении моратория на военные действия в Чёрном море ради обеспечения безопасности судоходства. Об этом рассказали в пятницу, 9 октября, осведомленные источники.

Как пишет Milliyet, эта инициатива предусматривает организацию двух раздельных маршрутов следования гражданских судов. Для Украины предлагается сформировать коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, для российских судов — вдоль побережья Грузии и Турции.

Если стороны конфликта согласуют эти предложения, может быть заключена сделка наподобие зерновой. Это обяжет подписантов прекратить атаки на гражданские корабли, подчеркивают источники.

Ранее в Кремле отмечали, что подробной информации относительно инициативы Турции и ООН по обеспечению безопасности в Чёрном море пока официально не поступало, хотя "мы знаем эту инициативу, действительно".

При этом заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что ВС России способны атаковать суда вражеских стран, которые везут грузы для киевского режима, в том числе за пределами Чёрного моря.