Елена Товстик в полном отчаянии: "Украли дочь!"

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей. Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой.

Женщина объявила, что Роман похитил ее дочь. На своей странице в соцсети Елена опубликовала полное боли заявление.

"Украли Алису перед судом! Два часа назад! Отец оказывает психологическое давление на дочь, настраивает против матери! Украл ее прямо во время уроков, хотя учительница еще вчера была предупреждена, что отдавать ребенка нельзя…" — сокрушается Товстик.

По словам многодетной мамы, французская школа нарушила правила и отпустила девочку с уроков без согласия матери. Роман же, как отмечает Елена, проигнорировал предписанный судом порядок общения с дочерью, и выкрал ее.

"Я предпринимаю меры. Дорогие подписчики, мне тяжело, поддержите. Надо вернуть Алису домой. 16 октября состоится суд, на котором она должна сказать свое слово", — плачет Елена.

Народ поддерживает многодетную маму, люди желают ей сил и терпения. Роман пока не связь не выходил и заявление бывшей жены не комментировал, молчит и его сожительница Полина Диброва.