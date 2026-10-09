"Мама, я умру". Сель сошел на столицу Чили: потоки воды и грязи сметали все на своем пути

Мощные селевые потоки обрушились на столицу Чили Сантьяго. Городские улицы превратились в реки. Лавины воды и грязи с невероятной скоростью сносили всё на своём пути. Подхватывали автомобили, и тем, кто оказался внутри, оставалось только молиться. Никаких шансов справиться с управлением.

Карина Карми: "Сын позвонил мне и попрощался. "Мама, я умру, грязь по пояс. Я сижу в машине. Дверь не открывается, хотя я очень сильно пинаю ее". А я все время говорила ему: "Попробуй выбраться, сынок, разбей окно". Ему удалось открыть люк в крыше. И он выпрыгнул. И плыл, плыл, плыл, и добрался до дома. У него были синяки от камней и палок по всему телу".

Городской автобус не выдержал силы потока - перевернулся. Пассажирам удалось выбраться. Вода и грязь хлынули и на нижние этажи больницы в восточном Сантьяго. Затопили университетский кампус. Повредили несколько десятков домов. Картины Апокалипсиса наблюдали и в отдельно взятом супермаркете.

Мощным селевым потоком унесло собаку, она держалась на плаву из последних сил. Люди пытались ей помочь. Но она сумела самостоятельно выбраться на сушу.

Спасатели обследуют машины. Помогают пострадавшим. Во всём виноват Эль-Ниньо, считают специалисты. Вода в экваториальной части Тихого океана все теплее. Всё последнее время в этом регионе идут сильнейшие дожди. А Всемирная метеорологическая организация заявила, что пик Эль-Ниньо ожидается в декабре.