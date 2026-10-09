Путин завершил двухдневный рабочий визит в Туркменистан: программа получилась насыщенной

Заседание Совета глав государств – участников СНГ принимающая сторона организовала в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил Владимира Путина в фойе, где главы государств обменялись рукопожатиями. В декабре исполняется 35 лет с момента образования содружества. И участники СНГ уже подводят итоги.

Владимир Путин: "За три с половиной десятилетия Содружество действительно прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Одной из приоритетных сфер нашего взаимодействия была и остаётся действительно экономика. Страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях, высоких технологиях".

Владимир Путин отметил: за прошлый год товарооборот России с партнёрами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года прибавил ещё 12 процентов. Практически все взаиморасчёты выполняются в национальных валютах - их доля превысила 90 процентов.

Главы государств подписали 15 документов об экономическом сотрудничестве, международной безопасности, противодействия преступности, сохранения исторической памяти и развития Содружества. Отдельно обсудили экологическую ситуацию. Туркмения выступила с инициативой проведения Каспийского экологического саммита. Владимир Путин поддержал идею, отметив, что это море для всех стран имеет огромное значение. Одна из наиболее острых проблем - обмеление.

Владимир Путин: "Иссушение береговой линии Каспия только в российской её части за последние 20 лет составило, по нашим оценкам, 20 тысяч кв. км. Россия вынуждена ежегодно выделять значительные бюджетные средства на углубительные работы для обеспечения судоходства. Сохранение текущих темпов изменения уровня моря чревато целым рядом пагубных экологических последствий".

Это и сокращение биоресурсов, и ущерб рыбному промыслу. Россия готовит комплексную программу изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации негативных последствий. Этой проблемой начинают заниматься и молодые ученые на базе университета "Сириус".

Владимир Путин: "Хотел бы упомянуть и о российском предложении по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Речь идёт о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта на базе анализа динамики испарений, осадков, речного стока. С помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря. Это как раз, по-моему, та сфера, где можно эффективно применять искусственный интеллект, который обрабатывает огромное количество данных, причём делает это совершенно объективно".

Этими мероприятиями рабочий график президента не ограничился: сегодня Путин также провел множество кратких международных контактов "на ногах".