Черный октябрь 1993 года: почему расстреляли Белый дом и к каким последствиям это привело

Парадоксально, но факт: о событиях начала октября 93-го не очень любит вспоминать ни проигравшая сторона, ни те, кто оказались вроде как победителями. Нет ни официального памятника жертвам, а их только по официальным данным было 157 человек, по неофициальным – около двух тысяч, ни признанных героев, ни откровенных антигероев. Еще меньше тех, кто помнит, что поводом для противостояния в 1993-м стало противоречие между еще действующей Конституцией 77-го года и реальностью, сложившейся после августа 91-го. По Конституции высшая власть оставалась у Съезда народных депутатов, а между заседаниями съезда – у Верховного совета Российской Федерации. Именно Верховный совет и Съезд в свое время рекомендовали на пост главы государства Ельцина, наделили его чрезвычайными экономическими полномочиями на год, но когда выяснилось, что дела в экономике идут все хуже, решили, что могут поменять правящую команду. Но настоящей причиной была борьба за власть. Ельцин распустил Съезд и Верховный совет. В ответ Верховный совет снял Ельцина с должности. Конституционный суд тогда с этим согласился.

Александр Руцкой, вице-президент РФ (1991 – 1993 гг): "Своим указом Борис Николаевич упразднил высший государственный орган власти. Оценку его действиям дал не я, не вы, а Конституционный суд. Высший судебный орган страны. Вынес определение: за нарушение статей Конституции – там подробно перечисляется каких – президент Ельцин подлежит отрешению от занимаемой должности. Всё".

К Александру Руцкому по этому решению Конституционного суда тогда перешли обязанности отстраненного от власти Ельцина. Но побыть исполняющим президентские обязанности (пусть даже только в глазах сторонников Верховного совета) ему довелось всего две недели. 4 октября произошло то, во что никто не мог поверить до последнего — расстрел парламента из танков. Казалось, близость к этой черте просто заставит договариваться. Но в том и было дело, что договариваться не собирался никто.

"Демократическая власть" к этому времени уже четко дала понять - она пойдут на все. В феврале 93-го полицейскими дубинками избивали ветеранов: они шли под красными знаменами. Первого мая водометами разогнали демонстрацию. В том году традиционное шествие собрало всех противников "реформ". Кстати, "проклятая советская власть" водометов не держала и их тогда пришлось собирать буквально из подручных средств: лафетные стволы устанавливали на крыши пожарных машин. Выстрелы из танков по парламенту в этом контексте были лишь делом времени. Тем более что и парламент уступать и искать компромиссы тоже не собирался.

Виктор Аксючиц, депутат Верховного Совета РСФСР - РФ 1990 – 1993 гг.: "К сожалению, и сторона Верховного Совета тоже вела себя неадекватно. Я пришел в кабинет к Хасбулатову и предложил напечатать следующее решение Съезда: создать конституционную ассамблею, внести поправки в Конституцию, позволяющие досрочные выборы… Хасбулатов сжег это постановление на свече. Тогда уже не было в здании электричества. И сказал: "Виктор, это все фигня. Вот собирается народ, и мы пойдем скоро на Кремль".

Пошли не на Кремль, а в мэрию (она тогда находилась в здании СЭВ на Калининском проспекте) и в Останкино. И тут первый раз на постсоветской сцене и появились "неизвестные снайперы".

Александр Руцкой: "Я смотрю из окна. Идет громадная масса людей. Здание СЭВ. Это мэрия Москвы. И с этого здания начинают стрелять по этим людям, которые идут на выручку Верховного совета! Какие действия мои в отношении тех, кто стреляет? Я дал команду: захватить здание, поймать этих тварей. Вот здесь пошел клубок, понимаете?"

Этим клубком уже никто толком не управлял. И именно такой результат, похоже, и был нужен настоящим бенефициарам октябрьских событий. Именно из октября 93-го родом почти все крупные российские состояния. Но львиную доли прибыли – и политической и вполне материальной – получили даже не российские олигархи, а их зарубежные "коллеги". Американские "консультанты" (а на самом деле штатные сотрудники ЦРУ) в ельцинском правительстве работали не зря. Именно с США, как выражался Борис Николаевич, "на высшем политическом уровне" согласовывались все кадровые, внешне- и внутриполитические инициативы.

Александр Руцкой: "Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, открыто сказал: "Конституция 93-го года готовилась в США. Видите, откуда ноги растут?"

Что было, если бы Руцкой или Хасбулатов выступили тогда в Останкино, сейчас можно только гадать. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но, так или иначе, они не выступили.

И дело не только в том, что шедшие на Останкино колонны не нашли дорогу в аппаратные. Что их руководители могли бы знать, что управление эфиром идет совсем из других зданий. Что площадка с козырьком перед телецентром – отнюдь не лучшая точка для штурма. Что никакого штурма в общепринятом понимании этого слова и не было: была, по сути, уже неуправляемая разгоряченная толпа, которая толком не знала что делать. Главная причина поражения сторонников Верховного совета – совсем не в этом.

Игорь Шишкин, политолог: "Главная причина поражения – не было не только политических сил, которые организовывали бы и направляли. А то, что это восстание было против, а не за. Не было того, что объединяет этих людей в положительном плане. Там были и коммунисты, и анархисты, и монархисты. Весь спектр. Кроме либералов. Объединяла ненависть к ельцинскому режиму и либералам".

Ненависть хорошо умеет разрушать. Но для того, чтобы что-то построить, одной ненависти мало. Всю истину этой банальности в 93-м если не понял, то кожей почувствовал, наверное, каждый. К полному исчезновению с политической карты России как таковой в начале октября 93-го года мы были близки как никогда. До гражданской войны оставался один шаг. Те, кто называли себя "демократами", призывали армию защитить их "от этой проклятой конституции", радовались танковым выстрелам по парламенту с находящимися вокруг живыми людьми и требовали "раздавить гадину". Под таким заголовком – раздавить гадину – в газете "Известия" буквально на следующий день после расстрела вышло коллективное письмо творческой интеллигенции. Своих оппонентов она называла тогда не иначе, как "красно-коричневые оборотни" и "тупые негодяи".

Помнили и видели это своими глазами многие. Тем не менее, здравым ли анализом или политическим чутьем, сделали свой выбор. А он был прост: что и кто угодно лучше, чем развал страны. Именно поэтому на выборах 96-го года россияне, как и в 91-м, снова отдали победу Борису Ельцину. Только теперь уже всё понимая и уже не особо обольщаясь на его счет. Но есть и другой факт.

Игорь Шишкин: "Власть увидела, что есть предел. Что в любой момент может рвануть. Что как поведет себя армия – неизвестно. Отсюда вывод: с 93-го года они жаловались на "половинчатость реформ". Это значит, что грабили вполовину. Поняли, что тот курс просто напросто открытого разграбления страны и сдачи государственных интересов может привести к тому, что снова рванет".

И это тоже правда. Реальная жизнь куда сложнее расчерченного на параграфы учебника истории. Тем более, в моменты, когда история выходит на улицы и начинает заглядывать в окна домов. Именно поэтому, даже самые неприглядные и черные страницы надо очень хорошо помнить. Чтобы в нужное время не ошибиться с выбором.