Мог сыграть даже пыль: как простой слесарь Евгений Евстигнеев стал звездой театра и кино

Сегодня исполнилось бы 100 лет одному из величайших русских актёров. Евгению Александровичу Евстигнееву. Его профессор Преображенский из "Собачьего сердца" стал одним из самых ярких образов советского кино, а фразы товарища Дынина из "добро пожаловать" и Евгений Александровича из берегись автомобиля мгновенно разошлись на цитаты. Режиссёры выстраивались в очередь для того, чтобы поработать с ним - и это не фигура речи, Евстигнеев было одним из самых востребованных актёров что в кино, что на сцене. И это при том, что сам Евгений Александрович в молодости о творческой карьере не грезил.

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Про него говорили, что он родился с лысиной. Евгения Евстигнеева это ничуть не смущало. К себе относился с иронией. А режиссеры любили обыгрывать его внешность.

В профессию Евгений Евстигнеев попал случайно. Его родители рабочие: отец – металлург, мама - фрезеровщица. Он пошел по стопам родителей. После 7 классов - электромонтер. Потом, после техникума ,- слесарь на Горьковском заводе. Волей случая Евстигнеев ступил именно на свой путь, который был ему предназначен в силу таланта.

Елена Фастовская, режиссер специальных проектов театра "Современник": "Он подрабатывал, играя перед киносеансами в кинотеатрах. Раньше так было принято. Вот представляете, какое стечение обстоятельств. Ректор театрального института города Горький попал на киносеанс и почувствовал, что его постоянно почему-то привлекает звуки вот этого оркестра".

Галина Волчек, первая жена Евгения Евстигнеева: "Я, говорит, посмотрел, и там сидел парень, который такое вытворял с палочками этими. Он говорит, я не верил своим ушам, глазам. Он играл самозабвенно. Он кидал эти палочки, он их подбрасывал".

Оторваться от этого действа было сложно. И ректор позвал Евстигнеева на прослушивание. Басню, прозу и стихотворение полноценно подготовить не успел. Но пришел. И поступил. Стал звездой Владимирского драматического театра. А потом уехал в Москву и снова начал учиться - уже в школе-студии МХАТ. Зачислился сразу на 3 курс.

Первая роль в кино - офицер Петерсон из "Поединка", экранизация повести Куприна. В Москве закрутилась и личная жизнь. В нескладном и рано полысевшем Евстигнееве Галина Волчек, избалованная роскошной столичной жизнью, тоже студентка школы-студии МХАТ увидела большого артиста.

Галина Волчек: "Вдруг появляется человек в костюме бостоновом. Рукава [настолько длинные, что] одни ногти видны. Называлось "на вырост". И всех проходящих девушек он так осматривал и говорил: "Хммм - нараспев так – розочка".

Евстигнеев примкнул к молодой команде, которую возглавил Олег Ефремов. И стал одним из основателей театра "Современник". Постановка "Голого короля" сделала известным и "Современник", и Евстигнеева. Пьеса Евгения Шварца по мотивам сказок Андерсена пролежала в столе 30 лет. И только в 60-м ее публиковали. Постановка была смелым шагом. Критики писали: "Вроде невинный сюжетец. Но сколько в нем было спрятано "фиг", направленных в сторону советской действительности!". И главное - обаятельный король-жених. От него невозможно оторвать взгляд даже, когда он молчит.

В 61-м у Евстигнеева и Волчек родился сын Денис. К воспитанию детей, как и к жизни, Евстигнеев относился легко или философски.

Денис Евстигнеев, режиссер, сын Евгения Евстигнеева и Галины Волчек: "Ему мать говорит: "Женя, он закурил". И такая, с трагедией. Это, правда, было возраст трагический. Это было 11 лет. Он говорит, это ему сколько? 11 сейчас? Поздно, я в 9 начал".

Одна из первых больших киноработ - роль директора лагеря Дынина в "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён". В Евстигнееве все видели потрясающую органику. Он так верил в предлагаемые обстоятельства, что мог легко сыграть даже пыль на подоконнике. Евстигнеев часто отходил от строгого текста сценария, добавлял свои детали и интонации. Знаменитую походку профессора Плейшнера из "17 мгновений весны" он придумал еще в студенческие годы. Легко импровизировал, если забывал слова. И очень любил давать советы актерам.

Геннадий Хазанов: "Во-первых, никого не слушай. Ты играй, как тебе бог подскажет. А бог тебе плохого не подскажет. А второе, главное, не слушай Смоктуновского".

Марина Брусникина, режиссёр: "Евстигнеев играл в составе со Смоктуновским. И я поразилась, насколько они разные. Насколько всегда был в депрессивном состоянии Смоктуновский и вечно всех обсуждал. А Евстигнеев никогда ни про кого не сказал плохого слова, всегда был в хорошем настроении, очень закрытый, задумчивый, сам в себе, никогда не лез ни с какими советами, просто по-доброму на тебя смотрел".

Коллеги называли Евстигнеева инстинктивным гением. Он редко обсуждал роль с режиссерами. Читал сценарий и говорил: "Все понятно. Осталось только выучить текст". А эпизода с игрой на тарелках из фильма "Мы из джаза" и вовсе не было в сценарии.

Карен Шахназаров, кинорежиссер: "Началась музыка, и он вдруг начал играть. А я говорю: А вы... Ну, он говорит: "Молодой человек, я барабанщик все-таки".

И Карену Шахназарову пришлось уступить.

Эльдар Рязанов снял Евстигнеева в 4 кинолентах. Роль инженера Валентина Воробьева, друга следователя Николая Мячикова в исполнении Юрия Никулина, писалась специально под него.

От роли профессора Преображенского из "Собачьего сердца" Булгакова Евстигнеев сначала отказался. Незадолго до этого он поссорился с Олегом Ефремовым, перенес инфаркт. А съемки планировались в Ленинграде. Но третья жена актера - Ирина Цывина, которая была младше его на 37 лет, - уговорила согласиться.

Ирина Цывина, актриса, третья жена Евстигнеева: "Когда он получал сценарии, ему было некогда их читать, то я эти сценарии листала, он меня просил. И вдруг я увидела сценарий "Собачье сердце". И все, естественно, у меня сорвало крышу, и я стала его уговаривать".

Евгений Евстигнеев (архив): "Я когда начал сниматься, я понял, что правильно сделал, что дал согласие, потому что с самого начала роль задалась с моей точки зрения. Я понимал, что я делаю, я понимал, против чего, за что я в ней".

Евстигнеев говорил, что эта роль профессора Преображенского стала для него одной из самых любимых и спасла в сложный период жизни. Последней стала - Иван Грозный в фильме "Ермак". Роль знаковая. Как последний аккорд. У Евстигнеева уже давно были проблемы с сердцем. Он поехал в Лондон. Но хирург в подробностях объяснил: поможет только пересадка. Через 4 часа после той консультации, случился приступ и актер умер.

В родном "Современнике" к 100-летнему юбилею готовят памятный вечер под очевидным названием "Евсти - гений". Жизнь гения продолжается вопреки смерти. В этом году в театре зародилась традиция: молодые артисты с помощью жребия выбирают себе небесных покровителей.

Никита Табунщик, актер театра "Современник": "Мне достался как раз Евгений Александрович Евстигнеев. Мне бы хотя бы чуть-чуть прийти к его гению. Это космический талант. Он умел оживлять людей настолько точно".

Неразгаданную тайну таланта самородка из Нижнего Новгорода, видимо, будет пытаться постичь еще не одно поколение актеров.