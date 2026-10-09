Море Лаптевых вместо Таиланда: что такое "сибиризация" России и зачем она нужна

Поворот России на Восток – это не только партнерство с Китаем, Индией и другими странами Азии. Это еще и возможность найти новые точки развития внутри страны. Так уже произошло с нашим Дальним Востоком, экономика там растет быстрее, чем в среднем по России. В Тобольском клубе, где эксперты формулируют смыслы восточного поворота, уверены: на очереди Сибирь.

Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике: "Наше европейское путешествие, которое затянулось на лишние 150 лет, принесло за последние 150 лет много бед и неприятностей. Мы сейчас его завершаем. Один из способов завершить его достойно – это развернуться к себе дорогим и к лучшему, что есть в нашем народе – к Сибири. Кроме всего прочего, именно поход в Сибирь сделал Россию великой державой, иначе мы были бы периферийной европейской державой, и скорее всего бы не выжили".

Освоение Сибири было опаснейшим проектом. Из тех, кто отправлялся вглубь бескрайних холодных земель основывать остроги, выживала в лучшем случае половина. Тысячи километров приходилось преодолевать даже не на лошадях, а пешком. Если повезет, то по рекам. Инфраструктура и транспорт важны для любого региона, но для Сибири это буквально жизненная необходимость.

Темные воды Лены – это не только сибирская суровая красота и промыслы, а в первую очередь логистика. Почти 4500 километров реки объединяют Иркутскую область, Якутию и Северный морской путь. Для некоторых районов, особенно в Заполярье, это единственный способ доставки грузов.

Ленский мост рядом с Якутском – один из важнейших проектов для всей Сибири. Он объединит федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также региональную "Вилюй". Сообщение между столицей и восточной частью республики перестанет зависеть от сезона, а маршрут от Новосибирска до Магадана сократится на 905 километров.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия): "В сегодняшних условиях ускоренное развитие севера, то, о чем наш президент говорит, когда и по Арктике, и по Дальнему Востоку ставятся задачи, как приоритет страны, они должны уже сегодня реализовываться. И с точки зрения развития человеческого капитала, и с точки зрения поддержки людей, которые здесь работают и живут уже многие поколения".

При этом, чем больше вариантов передвижения, тем спокойнее будут чувствовать себя жители отдаленных районов. Занесло дорогу – есть река. Проблемы с речной навигацией – для крайних случаев должен быть самолет.

Илья Козылов, заместитель директора института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: "Вопрос инфраструктуры, безусловно, очень важен, поскольку даже в докладе, который мы сегодня представляли, мы говорим, что нам необходим мультимодальный каркас. Это сухопутный, железнодорожный, водный, авиационный транспорт. У нас невероятные возможности. И сейчас необходимо начать дуть в этот парус ветром, чтобы этот корабль поплыл".

Впрочем, транспорт должен перевозить не только грузы, но и тех, для кого они предназначены. Чтобы не только местные оставались, но и приезжали новые сибиряки, необходимо заинтересовать людей. Именно поэтому один из лозунгов Тобольского клуба – сделать Сибирь снова модной. В некоторых сферах это уже происходит, причем веяния моды добрались до весьма далеких от севера России регионов.

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета: "Последние годы динамика приема иностранных студентов сильно увеличилась. Почти 600 студентов из Китайской Народной Республики, страны СНГ широко представлены. Но для нас было большое удивление, когда студенты из африканских стран поехали, динамика сильно выросла. Более 170 студентов из африканских стран, представленность очень большая. Самое главное – они поступают по гослинии, на коммерческой основе. Они могли выбрать любой университет, но почему-то многие из них выбирают наш университет".

Эксперты Тобольского клуба особо подчеркивают, что укреплять Сибирь нужно не за счет массовой миграции, а создавая условия в первую очередь для самих сибиряков.

Сергей Караганов: "Мы в наших всех программах, это "Сибиризация России", не предполагаем массового переселения. Мы предполагаем развития местного населения, плюс развитие тех отраслей, которые здесь выгодны. В-третьих, Сибирь становится более безопасной землей".

Сибирь может предложить и отдых. По крайней мере, для тех, кто не боится экстрима. Зачем ехать в Таиланд или Вьетнам, если есть море Лаптевых?

Мария Петрова, доцент Института культурного наследия Арктики: "Когда мы обсуждаем северную идентичность, возможность развития северного культурного кода России как основополагающего принципа российской идентичности, я привожу пример возможность выехать на южный берег моря Лаптевых. Кто мечтает об этом? Думаю, единицы. В основном, это люди, не боящиеся экстрима. И вот наша мечта, чтобы такая поездка стала массовым продуктом. Чтобы как можно больше россиян захотели приехать на южный берег моря Лаптевых".

Для тех, кто экстремальному отдыху предпочитает спокойный, также есть варианты. Например, зона вечной мерзлоты. Уже много миллионов лет температура здесь не превышает минус 4 градусов.

В советские времена в пещерах хранилось мясо. Сейчас здесь музей ледяных скульптур. Главный плюс такого расположения – не надо тратиться на дорогое оборудование для поддержания температуры, чтобы экспонаты не растаяли. Другие экспонаты в уникальном якутском музее, наоборот, извлекают из вечной мерзлоты.

Анастасия Коркина, ведущий инженер Лаборатории-музея мамонта: "Экспедиции по поиску мамонта у нас проходят на севере. Севернее, чем Якутск. В основном, мы сконцентрированы на поисках трупных останков. Это останки с мягкими тканями, иногда даже с органами сохранными".

Одна из самых ценных находок - Малоляховская мамонтиха. Мягкие ткани оказались в идеальной сохранности, но самое главное – удалось обнаружить жидкую кровь. Какое-то время ученые даже предполагали, что появилась возможность для клонирования. После проверок кровь все же признали непригодной для искусственного выращивания мамонта. Впрочем, шанс найти рабочий образец для возрождения популяции сохраняется. Сибирь, несмотря на внешнюю суровость, умеет и дарить, и спасать жизни.

Сергей Караганов: "Сибирь спасала Россию несколько раз. Это наш стратегический тыл. Но теперь его надо рассматривать еще и как стратегический фронтир, стратегическую возможность".

Возможность создать из величественной глыбы льда красивую и крепкую скульптуру, которая никогда не растает.