Бывший глава немецкой разведки Август Ханнинг, задержанный за подозрение в работе на другое государство, арестован и помещен под стражу. На какое именно государство работал экс-глава БНД, официально не сообщается, но согласно утечкам в немецкой прессе, удивительное дело, это не Россия. По данным Spiegel, Ханнинг шпионил для Азербайджана, поставляя данные об иранской ядерной программе и о российской армии. Азербайджан, естественно, от всего возмущенно открещивается, называя происходящее неприемлемой информационной манипуляцией, власти Германии таинственно молчат, сам Ханнинг по очевидным причинам ситуацию также не комментирует.

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Если бы Август Ханнинг был русским, возможно, осознал бы всю глубину известной поговорки "от сумы и тюрьмы не зарекайся". Но менталитет другой. Впрочем, теперь времени поразмыслить будет предостаточно. Вместе с Ханнингом, который возглавлял немецкую разведку с 1998 по 2005 год, арестован и некий Манфред Д. В то время он руководил аппаратом БНД, вернулся на эту должность в 2012-м и занимал ее еще при трех главах ведомства практически до самого момента, когда разразился шпионский скандал.

"Предположительно весной 2010 года обвиняемые договорились о том, что Манфред Д. будет на постоянной основе и за вознаграждение добывать для обвиняемого Ханнинга ценные сведения, которыми располагала Федеральная разведывательная служба. Обвиняемый Ханнинг должен был использовать эту информацию для получения прибыли в рамках своей частной консультационной деятельности, которой он занялся в тот период", - сообщили в Генеральной прокуратуре при Верховном суде ФРГ.

Очевидно, что фигуры масштаба Августа Ханнинга для любой компании - находка. Их связи и владение информацией бесценны. Вот только консультативная деятельность Ханнинга не задалась. Практически все, кто в разные годы работал с ним, говорят что экс-главный разведчик Германии очень любил деньги, но в источниках дохода был крайне неразборчив. Так, в 2017-м вошел в наблюдательный совет латвийского PNB банка, у которого вскоре отозвали лицензию. В 21-м году конкурсный управляющий потребовал от прежней команды 32 миллиона евро в качестве компенсации ущерба. Среди ответчиков оказались, в частности, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и сам Август Ханнинг. А поскольку необходимых 3,5 миллионов у него не нашлось, в ход пошла даже небольшая, по масштабам должности, пенсия.

Александр Сосновский, политолог: "У Ханнинга были гигантские проблемы с денежками. Он был в долгах, у него судебные приставы описывают его пенсию. Его пенсия, 11 тысяч евро, он ее не получает в погашение долга. А как известно, тех, у кого долги, их очень часто вербуют".

"Засыпался" Август Ханнинг, как это часто бывает, случайно. Год назад у него прошли обыски в рамках расследования в отношении немецкой бизнес-вумен Кристины Блок. Ее обвиняли в попытке похитить у супруга, проживающего в Дании, детей и вывезти в Германию. Ханнинг, знакомый с Блок, помогал ей в судебных спорах по поводу опеки над детьми. Но и представить не мог, чем это обернется. Во время обыска у него нашли опрометчиво забытую флешку с секретными документами, которыми он, официально оставивший службу еще 20 лет назад, в принципе не мог владеть.

Александр Камкин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ: "На тот момент Ханнинг подумал, что ему сейчас сошло рук, но на самом деле это привлекло внимание немецких спецслужб. Выяснилось, что, как минимум, с 2012 по 2026 год его ассистент передавал ему конфиденциальные документы, связанные с деятельностью немецкой разведки, разведок других европейских стран. Речь, предположительно, шла о сотрудничестве с израильской разведкой, потому что бывший глава одной из спецслужб Израиля был компаньоном Ханнинга как раз по тому частному агентству детективному, связанному с этим похищением. Поэтому можно предположить, что Ханнинг по своей старой дружбе делился с израильскими коллегами конфиденциальной информацией, преимущественно связанной с иранской ядерной программой".

По данным следствия, за 14 лет через Ханнинга в пользу неназванных пока иностранных разведок утекли около 2000 секретных документов. Руководство БНД и Германии в целом - в шоке, но, кажется, изменили бы себе, если бы не воспользовались ситуацией в своих целях.

Александр Сосновский, политолог: "Такого уровня специалистов разведки никогда еще в Германии в послевоенное время не вытаскивали на свет божий. А это значит, что сейчас посыпятся головы и будут приняты какие-то серьезные решения. Причем, это может идти как в одну, так и в другую сторону. С одной стороны, могут увеличить финансирование. Сказать: вот видите, если бы он получал больше денег, он бы не был бы должен, и поэтому давайте будем финансировать разведку".

А ведь, как пишет издание "Бильд", Август Ханнинг обращался за помощью в решении финансовых проблем еще к Олафу Шольцу, но безрезультатно. Впрочем, сегодня этот опрометчивый отказ экс-канцлеру вряд ли припомнят. Зато его преемник Фридрих Мерц, по мнению экспертов, может попытаться использовать ситуацию в свою пользу. Ведь такой удобный случай заявить, как правительство печется о безопасности страны.

Александр Сосновский, политолог: "Это может, по их мнению, усилить позицию канцлера, который ну вообще уже находится на нуле. Каждое его движение, чем больше он что-то делает, тем хуже становится его положение. Должен быть какой-то геройский поступок, вот разоблачение из собственного дома - это, в принципе, геройский поступок, по их мнению. С другой стороны, появятся силы в лице оппозиционных партий, которые, несомненно, скажут: мы не можем финансировать спецслужбы, которые продаются и покупаются".

А для правительства Германии оппозиция сейчас - проблема посильнее, чем шпионский скандал. Партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в парламенты земель Мекленбург - Передняя Померания и Саксония - Анхальт. А это значит, что по закону представители партии в парламенте получат доступ, в том числе, к секретным документам, что крайне нежелательно для властей. Вот и вставляют всеми силами палки в колеса в колеса набирающей ход АДГ. И тут любые средства хороши — от сокращения финансирования до идеологической обработки избирателей. Самое очевидное - пугать мифической российской угрозой и обвинять оппонентов в связях с Москвой. В той же Саксонии - Анхальт журналисты обнаружили в кабинете заместителя руководителя "Альтернативы для Германии" Томаса Тильшнайдера кружку с надписью "Армия России". Но, как не пытались христианские демократы раздуть из этого вселенский скандал, не вышло. Избиратель все равно отдал свои голоса АДГ. Теперь у правительства остались крайние меры.

Александр Сосновский, политолог: "В немецкой Конституции есть так называемое правило "цванга" - принуждения. Это значит, что если правительство и парламент принимают решение, что какая-то федеральная земля совершает действия, несовместимые с конституцией, они могут применить это правило. Это можно сравнить с таким с объявлением чрезвычайного положения. Это серьезная штука никогда еще в истории Германии не применялось. Но Мерц сам называл "цванг" как возможность воздействовать на такую федеральную землю. И если это будет применено, то это прямой путь к конфронтации на внутреннем фронте Германии. Я специально использую слово "фронт", потому что все похоже на формирование фронта, который как раз проходит по бывшей границе ГДР".

Именно с разделом Германии связан другой шпионский скандал. Когда в начале 70-х западногерманские спецслужбы узнали, что один из личных помощников канцлера Вилли Брандта, Гюнтер Гийом, шпионил в пользу разведки ГДР "Штази". И вот новый провал, но куда серьезнее.

Александр Сосновский: "Это крах спецслужбы, причем спецслужбы, которая была создана Аленом Даллесом, и которая все годы считалась таким младшим братом ЦРУ. И, в общем-то, всегда считалась одной из сильнейших спецслужб Европы. А теперь оказалось, что нет".

Примечательно, что едва об аресте Августа Ханнинга и его сообщника стало известно, заволновались спецслужбы по всему миру. Прежде всего, в Великобритании и в США.

Александр Камкин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ: "Непонятно, какие именно документы передавали Ханнингу, и какие документы он передавал дальше третьим сторонам. Поэтому определенная нервозность со стороны других стран НАТО в связи с этим инцидентом вполне объяснима. Нужно сделать важную оговорку, что американцы считают Европу сферой своих интересов, а европейских политических лидерах - своего рода второстепенными политическими фигурами, за которыми нужен глаз да глаз. А Германия занимает особое место в системе евроатлантических отношений и кошмарный сон американских администраций, если Германия будет сближаться с Россией".

Шпионская деятельность Ханнинга пришлась, в том числе, и на те времена, когда наши страны действительно неплохо сотрудничали. И именно тогда, как позднее стало известно, канцлер Ангела Меркель стала объектом пристального внимания американских спецслужб. Несколько лет Агентство национальной безопасности прослушивало ее телефон. Возмущению не было предела.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии в 2005 - 2021 годах: "Между союзниками и партнерами необходимо доверие. Теперь это доверие нужно выстраивать заново. США и Европа сталкиваются с общими вызовами. Мы - союзники. И шпионаж между друзьями невозможен".

Как бы ни так. Когда стало известно, что Бараку Обаме не удалось уговорить художника уменьшить его уши на портрете президента, пользователи соцсетей смеялись. А после скандала с Меркель резонно заметили: большое ухо Вашингтона слышит все. И всех. Выяснилось, что АНБ имело доступ к телефонам лидеров 35 стран. И некоторые даже покорно с этим согласились.

Франсуа Олланд, президент Франции в 2012-2017 годах: "Наши отношения с США не должны пострадать из-за того, что произошло. Но доверие нужно усилить".

Однако нет никаких гарантий, что сегодня что-то изменилось. Известное "доверяй, но проверяй" скорее стало еще актуальнее. И не только в большой политике, но и внутри самих спецслужб.