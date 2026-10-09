Министерство юстиции России присвоило статус иностранного агента еще четырем физическим и одному юридическом лицу.

Иноагентами признаны кинокритик Теймур Алиев*, башкирский исламский деятель Ишмурат Хайбуллин*, блогер Муслим Сатуев*, юрист Роман Малоземов*, а также информационный ресурс "Плохая куряночка"*. Им вменяют участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, фейки о российской власти и армии.

Реестр иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

В Министерстве иностранных дел России ранее в ответ на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", подчеркнули, что справедливо и то, и другое. Несмотря на исходившие с Запада "попытки истерично сказать, что все это не так", время подтвердило правильность соответствующих решений.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на спецсчета нужно зачислять пенсии иноагентов, если они являются получателями таких выплат по российскому законодательству. Политик выразил недовольство тем, что "человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России".

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр