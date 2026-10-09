Стартовал IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности

IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 6 по 27 октября. В этом году краткую версию зачета можно будет пройти в мини-приложениях "ВКонтакте" и соцсети "Одноклассники". Также в зачете появятся задания, основанные на реальных ситуациях, от крупнейших цифровых платформ, включая маркетплейсы. Например, участникам предложат решить задачу, связанную с фишингом, с которым часто сталкиваются покупатели.

Участникам будут доступны два уровня сложности – базовый и продвинутый. Пройти их, а также заработать цифровые награды поможет маскот-енот Ефим Лапкин. Каждому участнику направят персональные рекомендации по вопросам, которые вызвали затруднения. Те, кто сдаст зачет, получат именной сертификат.

Принять участие и проверить уровень своих знаний в области финансов может любой желающий, в том числе в составе семейной команды. Младшие школьники в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, научатся обращаться с деньгами и копить на мечту. Взрослые смогут проверить, насколько хорошо они умеют управлять личным бюджетом, принимать осознанные финансовые решения и знают ли, как защищаться от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов.

Для учеников средних и старших классов будет отдельный олимпиадный зачет, который состоится 13–15 октября. Задания для него подготовили преподаватели НИУ "Высшая школа экономики". Успешное прохождение этого испытания позволит сразу выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность". В 2025 году такую возможность получили более 2,5 тыс. школьников, участвовавших в зачете Банка России. Победа в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.