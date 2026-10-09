Россия урезала квоту на временное проживание иностранцев

Правительство России установило размер квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в 2027 году.

Как следует из документов, на которые ссылается ТАСС, квота сокращена с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты, в свою очередь, урезан с 1 140 до 900 разрешений.

Больше всего таких разрешений приходится на Москву и Московскую область (500 и 250 соответственно). На Санкт-Петербург и Ленинградскую область выделено 50 и 25 разрешений.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента по целевому привлечению иностранных работников МВД предлагает схему с формированием миграционных хабов для временного пребывания приезжих и проведения необходимых процедур. Затем мигрантов будут распределять по регионам к работодателям.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что интересы населения России при решении вопросов трудовой миграции должны учитываться в первую очередь. Президент подтвердил, что реформа регулирования сферы миграции приносит свои плоды.