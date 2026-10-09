Малахов раскрыл, что Кашпировский сделал на могиле покончившей с собой дочери: мурашки по коже

В Москве 8 октября простились с магом и целителем Анатолием Кашпировским. Он скончался 3 октября. Кашпировскому было 87 лет. Причиной смерти психиатра стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Похоронят мага на Украине. Еще несколько лет назад Кашпировский красиво отделал родовую могилу в Винннице. Там упокоились родители и старшая дочь целителя. Анатолий Михайлович помог многим незнакомым людям, а свою кровиночку спасти не смог. Елена покончила с собой в 2018 году.

Андрей Малахов сообщил, что незадолго до смерти магу удалось побывать на погосте. Он совершил некий обряд на могиле дочери и "зарядил" ее.

"Каждый месяц всех, кто придет к тебе 15-го числа, ты будешь лечить, а я буду рядом с тобой", — произнес Кашпировский на видео, которое обнародовал телеведущий.

Малахов также подтвердил, что похоронят мага рядом с дочерью в Винннице. Точной даты погребения тела Анатолия Михайловича пока нет. Также разница информация о кремации. По одним данным, семья решила отправить на Украину тело мага, чтобы придать его земле. Говорилось даже, что на это уйдет свыше двух миллионов рублей. По другим данным, в Винницу передадут лишь часть праха после кремации целителя.