XX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля" пройдёт в Москве с 9 по 17 октября

С 9 по 17 октября столица принимает масштабное спортивное событие — XX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля". Соревнования, проходящие под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России, объединят сильнейших атлетов из 12 стран мира. Турнир традиционно способствует популяризации интеллектуального вида спорта и укрепляет позиции Москвы как ведущего центра проведения международных состязаний самого высокого уровня.

Как отметил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, "Кубок Кремля" занимает особое место в спортивном календаре столицы. За годы своего существования турнир приобрел статус одного из самых значимых и масштабных бильярдных форумов не только в России, но и в Европе.

"В соревнованиях участвуют чемпионы России, Азии и мира, одним словом, сильнейшие бильярдисты современности. Благодаря им, а также работе на нем высококвалифицированных судей, турнир имеет высокий статус в профессиональной среде. Особенность "Кубка Кремля" в том, что сегодня это не просто соревнования, это полноценный открытый бильярдный форум, участие в котором доступно для всех желающих независимо от их регалий", — подчеркнул Александр Горбенко.

Площадкой для проведения игр выбран дворец бильярдного спорта "Москвич", расположенный на Волгоградском проспекте. Организаторы подчеркивают, что турнир имеет статус Кубка мира, что гарантирует высокий уровень конкуренции и профессиональное судейство на всех этапах состязаний.