Администратора "Рыбаря" Михаила Звинчука выдворят из Черногории

Агентство национальной безопасности Черногории и местное управление полиции объявили администратора Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука угрозой национальной безопасности. В связи с этим принято решение о выдворении россиянина из Черногории.

Черногорская полиция ссылается на результаты "оперативной и аналитической проверки", которые подтвердили недопустимость пребывания Звинчука и его четверых спутников в этой европейской стране.

При этом гаджеты, изъятые у россиян, в том числе сотовые телефоны, направлены на экспертизу для "установления целей и задач их использования на территории Черногории". Местные правоохранители не уточнили, когда вернут Звинчуку его собственность.

В "Рыбаре" призвали не "бежать впереди паровоза и говорить о финале истории". В то же время в проекте отметили оперативную реакцию российских государственных структур в условиях, когда у соотечественников за рубежом возникли проблемы. Звинчук, как подчеркивает канал, не нарушал законодательство Черногории.

Тем временем депутат черногорской Скупщины (парламента), председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич потребовал от местных властей объясниться в ситуации с задержанием Звинчука. Депутат заявил, что "во избежание путаницы" компетентные органы должны опубликовать информацию о том, "что именно эти граждане России предприняли", сообщает ТАСС.