Ночью 10 октября силами ПВО России сбиты 560 дронов ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 560 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, в Московском регионе и Крыму.

Во время атаки на Ростовскую область пострадали шесть человек, повреждены дома и железнодорожный мост, два судна в Азове.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 10 октября на подлёте к столице сбиты 10 дронов ВСУ. Утром в субботу Росавиация вводила временные ограничения во всех московских аэропортах.