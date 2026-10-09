В Кремле напомнили россиянам про опасность поездок в Европу

Россиянам в нынешних геополитических реалиях опасно ездить в Европу. На это указал в пятницу, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "тем, кто в санкциях", нужно отдавать себе отчет в том, что авторы рестрикций считают нарушение установленных ими ограничений уголовным преступлением. С учетом этого Песков призвал соизмерять свои действия с потенциальными рисками, понимая, что ездить сейчас в Европу опасно.

В то же время политик напомнил позицию Москвы, согласно которой санкции нарушают нормы международного права. Россия не признает законность введенных в отношении нее и ее граждан ограничительных мер.

Видеозапись комментария Дмитрия Пескова опубликована в "Макс"-канале ИС "Вести".

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов предупреждал, что в недружественных странах россиян могут задержать под надуманными предлогами, включая посещение Крыма или нарушение санкционного режима. Дипломат порекомендовал тщательно взвешивать целесообразность посещения ЕС даже транзитом.

Справедливость этого предостережения подтвердило задержание в Черногории пятерых россиян, включая администратора Telegram-канала "Рыбарь". У задержанных отобрали гаджеты и продержали под надзором, а затем объявили угрозой национальной безопасности и выдворили из страны, так и не объяснив, в чем состояло предполагаемое нарушение россиян.