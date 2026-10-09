Российские бойцы нанесли новые удары по мишеням на Украине, связанным с украинской армией.

Как уточняет в пятницу, 9 октября, Минобороны России в своем "Макс"-канале, поражены два сухогруза: в порту Черноморск и на переходе морем. Суда доставляли на Украину военные грузы и товары двойного назначения.

Решение задач специальной военной операции продолжается. Гвардейцы-десантники в составе группировки "Центр" круглосуточно перемалывают силы ВСУ в Доброполье, планомерно ликвидируя живую силу, пункты управления и "гнезда" беспилотников ВСУ.

Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" группировки войск "Днепр" вскрыл позиции украинской армии и скорректировал удар авиации на пункт управления вражеских дронов в портовой зоне Херсона.

Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский жалуется, что энергетическая инфраструктура Украины получила значительный ущерб в результате ударов возмездия российских бойцов. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) по-прежнему страдает от дефицита боеприпасов. Зеленский анонсировал новое обращение к донорам с просьбой о противоракетах.