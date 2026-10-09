Повторение 11 сентября: раскрыт чудовищный план пилота-террориста самолета Fly Dubai

Второй пилот рейса авиакомпании Fly Dubai, который выполнял 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив, планировал совершить теракт в израильском аэропорту Бен-Гурион. Об этом рассказал в пятницу, 9 октября, генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

Расследование преступления продолжается. Задержанный дает признательные показания. Так, он рассказал о намерении повторить сценарий террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Генпрокурор ОАЭ рассказал, что сама идея стать пилотом возникла в голове злоумышленника, когда он "проникся идеями, призывающими к насилию и терроризму, и вдохновился терактами 11 сентября 2001 года".

Чтобы воплотить свой чудовищный замысел в жизнь, мужчина после взлета самолета вооружился аварийным топором и набросился на командира воздушного судна в кабине пилотов. Однако суматоха и крики привлекли внимание других находившихся на борту. Совместными усилиями остальных членов экипажа и пассажиров удалось обезвредить нападавшего и скрутить его. Самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, преступника передали правоохранителям.

Расследование продолжается. В частности, следователи проверяют заявление задержанного о том, что он действовал в одиночку, без сообщников, сообщает WAM.

Тем временем источники CBS News рассказали, что после сообщений о чрезвычайной ситуации на борту самолета Fly Dubai израильские военные готовились сбить воздушное судно. Собеседник телеканала уточнил, что Израиль намеревался отрядить истребители для сопровождения борта. Не исключался сценарий, при котором глава правительства Биньямин Нетаньяху мог отдать приказ о нанесении удара по самолету — предполагалось, что это меньшее зло по сравнению с тем, что он мог врезаться в какой-то объект.

Между тем шестеро израильтян, летевших этим рейсом, получили награды от президента Израиля за мужество и отвагу при обезвреживании преступника, оказании помощи пострадавшему командиру экипажа и помощи в предотвращении авиакатастрофы, когда самолет потерял управление.