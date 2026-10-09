Президент США Дональд Трамп заявил вечером пятницы, 9 октября, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как подчеркнул американский политик, разговор был "очень успешным".

О намерении созвониться с президентом России Дональд Трамп рассказал 7 октября, в день рождения Владимира Путина. В Кремле отмечали, что "по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты". При этом ни одна из сторон не стала уточнять, на какие темы намерены пообщаться лидеры государств.

По словам Дональда Трампа, одной из обсуждавшихся тем было состояние мировых энергетических рынков. Президент Соединенных Штатов заявил, что договорился с Владимиром Путиным о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Американский политик заверил, что благодаря этому и "нашему полному контролю над Ормузским проливом" удастся стабилизировать цены на дизель.

Ранее американские власти неоднократно выражали встревоженность ситуацией с ценами на дизельное топливо. Трамп подтверждал, что требовал от главаря киевского режима Владимира Зеленского прекратить атаки на энергообъекты в России, чтобы не повышать волатильность на мировом рынке и не взвинчивать цены.