Путин подтвердил слова Трампа о поставках российской нефти на мировые рынки

Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и других стран. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Кремль по итогам переговоров с Дональдом Трампом.

Также сообщается, что в ходе беседы "значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса".



"При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике", - говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и Трамп условились продолжить личные контакты, а также сотрудничество по линии спецслужб и других ведомств.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как подчеркнул американский политик, разговор был "очень успешным". Одной из тем было состояние мировых энергетических рынков.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Американский политик заверил, что благодаря этому и "полному контролю над Ормузским проливом" удастся стабилизировать цены на дизель.