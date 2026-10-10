В Кремле привели новые детали разговора Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в субботу, 10 октября.



Выяснилось, что поздравить Путина Трамп хотел еще 7 октября. По словам Ушакова, ранее он созвонился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Тогда он сообщил, что глава Белого дома хотел лично побеседовать с президентом РФ.



"Президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан", — сказал Ушаков журналистам.



Среди обсуждаемых тем во время разговора двух лидеров помощник президента назвал конфликт на Украине, дизельную сделку и возобновление мирных переговоров.



Путин передал Трампу, что возобновить переговоры с Киевом сейчас невозможно из-за позиции Украины. Он напомнил, что во время проведения выборов в Госдуму ВСУ пытались сорвать процесс.



"Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим по сути сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить", — сказал глава Кремля в беседе с Трампом.



При этом вопрос проведения двухсторонней встречи не обсуждался.