На Западе хотят закончить конфликт на Украине до зимы

США вместе с Киевом, Еврокомиссией, НАТО и "евротройкой" (Великобритания, Франция и ФРГ) обсудили перспективу окончания конфликта на Украине до зимы. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

"В Майами состоялась встреча представителей США, стран "евротройки", Еврокомиссии, Украины и НАТО, в ходе которой были проведены конструктивные переговоры о возможных путях деэскалации и прекращения украинского конфликта до наступления зимы, а также о продвижении усилий по достижению прочного и долгосрочного мира", — говорится в его публикации.

Встреча проходила в пятницу, 9 октября, в Майами.