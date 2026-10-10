Европейские страны не заинтересованы в подлинном урегулировании конфликта на Украине и подталкивают Киев к дальнейшей эскалации, поставляя ему новые вооружения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

Наш дипломат подчеркнул, что режим Зеленского сознательно пошёл на обострение ситуации, а теперь пытается выставить себя невинной жертвой. Киев добивается не мира, а заморозки боевых действий, чтобы получить передышку и подготовиться к новому масштабному противостоянию с Россией.

"Мы неоднократно предупреждали, что подобные действия не останутся без ответа, а дальнейшая эскалация будет иметь для киевского режима самые серьёзные последствия", - заявил Небензя.

Он также отверг голословные обвинения в преднамеренных ударах России по мирному населению Украины. Целями были и остаются исключительно военные объекты и инфраструктура, задействованная в обеспечении боевых действий.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.