Сильное землетрясение произошло в Панаме

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у тихоокеанского побережья Панамы. Очаг залегал на глубине 12-ти километров.

Подземные толчки ощущались по всей стране, в том числе в столице. Там жители в панике выбегали из домов на улицы. Повреждены и разрушены десятки зданий, пострадали около 30 человек.

В городе Пенономе не устояла башня кафедрального собора XVI века. Шесть провинций остались без электричества. Уже зафиксированы более тридцати афтершоков.

Международный аэропорт Токумен приостанавливал полёты, но теперь снова открыт. Угроза цунами пока не снята как в Панаме так и соседних странах - Эквадоре, Колумбии, Никарагуа и Гватемале.