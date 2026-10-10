Фестиваль "Наука 0+" посвятили полёту Юрия Гагарина

В Москве в эти дни проходит Международный фестиваль "Наука 0+". В этот раз он посвящён 65-летию полёта Юрия Гагарина. Главная тема - "Твоя космическая Вселенная".

В столице развёрнуто 14 тематических площадок на базе вузов и научных центров. В программе - свыше 10 тысяч мероприятий: лекции ведущих учёных, интерактивные выставки, кинопоказы, научные шоу, мастер классы. Гостям рассказывают о жизни на орбите, истории ракетостроения, перспективе создания лунных баз и организации марсианских миссий.

Фестиваль проходит уже в 21-й раз. Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, фестиваль стал настоящим явлением для популяризации науки.