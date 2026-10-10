Во Владивостоке хлебом-солью встретили индийский фрегат "Сахьядри"

На главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке сегодня торжественно встретили индийский фрегат, который прибыл на совместные учения "Индра-2026". Они стартуют уже во вторник в акватории Японского моря. От российской стороны в учениях примет участие корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

На причале экипаж корабля ВМС Индии встречают по русской традиции хлебом-солью. На российский Дальний Восток индийские моряки прибывают не впервые. Только фрегат "Сахьядри" в столице Приморья уже в третий раз. Корабли заходят не только с дружественным визитом, но и для обмена опытом с коллегами.

Совместные манёвры двух стран регулярно проходят уже более 10 лет. Моряки отрабатывают десятки сложнейший задач, в том числе совместные действия при возможной атаке противника. У гостей будет возможность узнать Приморье ближе. Для иностранных моряков подготовили большую культурную и спортивную программу.