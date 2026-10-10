В странах ЕС набирают силу уличные протесты

Масштабные уличные протесты набирают силу в странах ЕС. Выразить недовольство курсом европолитиков выходят представители разных социальных групп.

В Брюсселе более ста человек задержаны в результате столкновений с полицией. К манифестациям работников госсектора присоединились студенты и старшеклассники. Вскоре акция переросла в беспорядки и погромы. Группы радикалов в чёрном подожгли автобус, били полицейские и пожарные машины. Разгонять бастующих пришлось водомётами и слезоточивым газом.

Аналогичные события произошли во французском Льеже. Там третью неделю продолжаются выступления старшеклассников. 13 октября общенациональную забастовку намерены провести учащиеся и работники образования.

На 24 октября намечены выступления в Риме, а в Испании многотысячные акции протеста собирают недовольных правительством премьера Санчеса. Испанцы требуют доступного жилья и ограничения миграции.