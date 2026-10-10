Разрушительный ураган "Исайяс" накрыл Флориду и Алабаму

Мощный ураган "Исайяс" обрушился на побережье США. В штатах Флорида и Алабама объявлен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра местами достигают 45-ти метров в секунду.

Повалены деревья, оборваны линии электропередачи. По последним данным, без света остались около полумиллиона человек. В прибрежных округах власти рекомендовали жителям немедленно покинуть зоны подтопления, а в ряде муниципалитетов объявили обязательную эвакуацию.

Аварийные бригады приведены в готовность и ждут ослабления ветра. В Мексиканском заливе частично приостановлена добыча нефти и газа на морских платформах. Синоптики не исключают, что стихия может затронуть и соседние штаты - Луизиану и Миссисипи.