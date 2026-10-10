"У меня рак четвертой стадии": что известно о детях, муже и состоянии объявивший о смертельной болезни Алены Савкиной

30-летняя звезда "Дома-2" Алена Савкина, известная зрителям как Рапунцель-младшая, шокировала признанием о своей болезни. Блогер заявила, что борется с раком четвертой стадии. В самый сложный период жизни многодетная мама осталась без поддержки любимого мужчины и теперь переживает за будущее двоих детей.

Алена Рапунцель рассказала о раке четвертой стадии

9 октября Алена Савкина опубликовала эмоциональное обращение к подписчикам. Бывшая участница реалити-шоу призналась, что последние месяцы скрывала серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Алены, страшный диагноз ей поставили еще 24 июля 2026 года. Однако рассказать о происходящем публично она решилась лишь спустя несколько месяцев.

Савкина утверждает, что провела в больнице около полутора месяцев. Сейчас она переживает непростой период и признается, что ей страшно за собственное будущее и судьбу детей.

"Мне очень страшно, очень тяжело и очень больно сейчас", — поделилась блогер.

При этом Алена пока не уточнила, какой именно вид онкологического заболевания у нее диагностировали. Она также не раскрыла подробностей лечения и прогнозов врачей. Информация о диагнозе известна из ее публичного заявления.

"У детей не осталось дома и денег"

Тяжелая болезнь, по словам Алены, совпала с серьезным кризисом в личной жизни. Последние несколько лет Савкина состояла в отношениях с предпринимателем Александром Смуровым. Пара была вместе около четырех лет, а поклонники не раз обсуждали возможную свадьбу.

Однако теперь Алена утверждает, что возлюбленный оставил ее в тот момент, когда она особенно нуждалась в помощи и поддержке. Муж просто ушел. Рапунцель-младшая оказалась в ситуации, когда приходится думать, где жить и на какие средства обеспечивать детей.

Стоит отметить, что отношения Алены и Александра и раньше сопровождались конфликтами. В начале 2026 года блогер уже сообщала о разрыве, однако позднее пара, судя по публикациям в социальных сетях, возобновила отношения.

Теперь же Савкина дала понять, что их история завершилась. При этом Александр Смуров пока не комментировал произошедшее.

Саша Черно отреагировала на болезнь Алены Рапунцель

Новость о состоянии Савкиной вызвала эмоциональную реакцию среди бывших участников "Дома-2". Одной из первых публично высказалась Саша Черно. В своем Telegram-канале она призналась, что была потрясена услышанным и раньше не знала о проблемах Алены.

При этом бывшая участница телестройки не ограничилась словами сочувствия. Она предложила выяснить, какая именно помощь необходима Алене, и сообщила о намерении организовать сбор средств. Не удержалась Саша и от комментария о детях подруги. Черно подтвердили давно ходившие слухи о третьем ребенке у Савкиной.

"У меня у самой пока шок. Это даже не обсуждается. Нам завтра нужно понять, как сделать сбор, Алена давно была не медийна. Алена давно не была в поле камер… Нет, ребята, нам всем важно спасти ее. Обиды нет. Завтра Илья Яббаров скажет мне, как все правильно оформить. Времени нет. Она моя, я с ней до конца. Моя девка будет жить! Мы завтра узнаем, как правильно сделать, и откроем сбор. Ребят, это такой ужас. Не дай Бог с этим кому-то столкнуться. Она молодая, мама троих детей. Я молю делать репосты всех моих знакомых публичных ребят", — написала Черно в соцсети.

Реакция Ильи Яббарова на болезнь бывшей возлюбленной

Отдельное внимание поклонников приковано к Илье Яббарову — бывшему возлюбленному Алены и отцу ее старшего сына Богдана. Отношения Савкиной и Яббарова начались во время участия в "Доме-2". После расставания между ними неоднократно возникали публичные конфликты, в том числе связанные с воспитанием ребенка и финансовыми обязательствами.

Многих удивляет, что Илья все еще не высказался публично о болезни Алены. Неизвестно, связывался ли он с бывшей возлюбленной после ее признания и планирует ли оказывать какую-либо помощь.

Кто будет заботиться о детях Алены Савкиной

Сейчас главным поводом для переживаний блогера остаются ее дети. Старший сын Богдан родился в 2019 году от Ильи Яббарова. Младший, Святослав, появился на свет в марте 2022 года в браке Алены с Ильей Семиным. После расставания с отцами детей Савкина продолжала самостоятельно заниматься их воспитанием и рассказывала подписчикам о семейной жизни.

Пока Алена в больнице младший ее сын находится с отцом Ильей Семиным, а старший с бабушкой Татьяной Владимировной. По слухам, дочь тоже у бабушки.

Что известно о состоянии Алены Рапунцель сейчас

Публичное признание Савкиной вызвало волну сочувствия со стороны поклонников и бывших участников телепроекта. Однако важные медицинские подробности остаются неизвестными. Алена не назвала тип опухоли, не раскрыла результаты обследований и не рассказала, какую терапию получает.

Пока сама Савкина говорит прежде всего о страхе, переживаниях за детей и необходимости справиться с трудностями, которые одновременно возникли в ее жизни. По словам Алены, она находится в больнице.