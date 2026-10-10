Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. За сутки они освободили два посёлка - Лукашово и Лобановку.

Идут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резниково, Нефедовки и Чёрного. В Доброполье в ДНР бойцы группировки "Центр" освободили 82 здания, сообщает Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО Рочссии сбили 725 беспилотников ВСУ. Ещё российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах украинских военных.