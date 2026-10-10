Кремль раскрыл неизвестные детали разговора Путина и Трампа

Большая часть телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена украинскому урегулированию. Это было сделано по просьбе американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Разговор двух лидеров состоялся накануне поздно вечером. Главное, о чём договорились Путин и Трамп - Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и других стран. Речь идёт о наращивании поставок и временном снятии санкций с России, касающихся продажи углеводородов.

Кроме того, Путин и Трамп условились продолжить личные контакты, а также сотрудничество по линии спецслужб и других ведомств. Глава Белого дома назвал разговор с российским президентом очень успешным.