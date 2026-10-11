Москвичей предупредили о редком для октября явлении погоды

Завтра, 12 октября в столичном регионе может разразиться гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил москвичей, что с началом новой неделе погода в городе испортится: будет пасмурно и дождливо. 13 октября ожидается сильный ливень, в последующие дни дожди ослабнут.

В пятницу, 16 октября осадки прекратятся, москвичей ожидает по-осеннему погожий денёк с температурой плюс 11-14 градусов тепла.

Тишковец не исключил, что в последней декаде октября в Москве пройдёт первый снег.