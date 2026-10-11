Украина готова провести президентские выборы, об этом в интервью журналисту американского телеканала ABC Джонатану Карлу заявил Владимир Зеленский. Главарь киевского режима выдвинул одно условие для организации голосования - Россия должна согласиться на 60-дневное перемирие.

Накануне президент США обрушился с критикой на главу киевского режима. Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он продолжает атаковать российские НПЗ. Главное, что сказал Трамп – Зеленского пора менять.

"Я считаю, что ему следует провести выборы. И он не может повышать цены на нефть. С него хватит", - отметил Трамп.

Он напомнил, что некоторое время назад Вашингтон обращался к Зеленскому с просьбой не наносить удары по объектам нефтяной отрасли в России. "Мы сказали Зеленскому: "Делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо". А что он сделал? Он пошёл и атаковал дизельное топливо", - рассердился президент.

Трамп сделал эти заявления спустя сутки после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президенты договорились, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и других стран. Речь идёт о наращивании поставок дизельного топлива и временном снятии антироссийских санкций, касающихся продажи углеводородов.