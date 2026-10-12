Герои СВО: сержант Хетагуров увез машину с горючим из-под удара дрона

Сержант Сослан Хетагуров подвозил горюче-смазочные материалы нашим мотострелкам и подвергся атаке вражеского FPV-дрона. Оперативно включив средства РЭБ, он совершил манёвр, увёл автомобиль из-под удара и своевременно доставил груз бойцам, которые продолжили уничтожать технику и живую силу противника.

Гвардии ефрейтор Александр Беляев, рискуя жизнью, смог потушить пожар, который начался рядом с наблюдательным пунктом. Во время атаки FPV‑дрона один военнослужащий получил тяжёлое ранение. Несмотря на сложную обстановку, Александр оперативно оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию в безопасное место. Жизнь нашего бойца была спасена.