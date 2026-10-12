Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 12 октября, 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук предупредил об участившихся случаях дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников ВСУ — бандеровцы делают это в полях, лесах и на лесных дорогах. Бомба срабатывает при прикосновении, поэтому граждан призывают к бдительности и осторожности. Не рекомендуется посещать леса в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также прикасаться к непонятным предметам.

Европа тем временем продолжает подливать масла в огонь: Брюссель пообещал киевскому режиму дополнительное финансирование, в том числе на закупки дронов. Комментируя соответствующее заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, интернет-пользователи призывают арестовать и посадить в тюрьму "эту военную преступницу", а также требуют прекратить самоубийственный конфликт с Россией, пока он не перерос в Третью мировую войну.