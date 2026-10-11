Нанесён удар по логистическому центру с имуществом ВСУ

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области. Как сообщили в Минобороны, там хранились грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки превысили 1 400 человек.