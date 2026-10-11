Новое наводнение в Непале: с гор сошли селевые потоки

В Непале мощный селевой поток смыл дома и мосты. Без вести пропали пять человек, более 50 удалось спасти.

Поток воды хлынул после того, как оползень перекрыл русло реки примерно в ста километрах к западу от Катманду. На своём пути селевая волна снесла шесть мостов, включая автомобильные и пешеходные подвесные переправы.

Отрезаны от сообщения оказались несколько районов и населённых пунктов. Разрушены более 40 домов и строительная площадка гидроэлектростанции.

Около месяца назад Непал пережил сильное наводнение. Погибли более полутора тысяч человек, несколько тысяч пропали без вести. Среди погибших и пострадавших было много иностранных туристов.