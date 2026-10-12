Уиткофф и Кушнер передумали лететь в Москву в этом месяце

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер перенесли запланированный на конец октября визит в Россию. Об этом 11 октября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.



"На фоне кризиса вокруг Украины спецпредставители президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву", — говорится в материале.



Согласно ему, помощники Трампа отложили поездку как минимум до выяснения готовности Европы и Украины принять новое единое предложение по завершению конфликта для Владимира Путина.



Ранее Axios сообщал, что Уиткофф и Кушнер приедут в столицу для переговоров с российским лидером в этом месяце.