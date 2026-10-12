Крупный пожар произошел на складе с алкоголем и табаком в Подмосковье

Пожар, предварительно, на 2,5 тысячи квадратных метров тушат на складе для хранения алкоголя и табака в Подмосковье, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Подмосковье ликвидируют пожар в складском помещении... Установлено, что происходит загорание на складе для хранения алкогольной, табачной продукции. Предварительная площадь пожара 2500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило от очевидца. К тушению огня привлечено более 40 человек и 14 единиц техники.